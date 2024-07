Μεταναστευτικό: Το Ocean Viking διέσωσε 360 άτομα σε δυο μέρες στη Μεσόγειο

Από την Τρίτη μέχρι την Τετάρτη, η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée ανακοίνωσε πως διέσωσε σχεδόν 360 μετανάστες, που κινδύνευσε η ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη.

Οι αναχωρήσεις των μεταναστών από τις ακτές της Αφρικής πολλαπλασιάζονται το καλοκαίρι, καθώς είναι καλύτερες οι συνθήκες πλοήγησης. Ωστόσο η θαλάσσια οδός της κεντρικής Μεσογείου, αποτελεί μία από τις πιο θανάσιμες στον κόσμο. Το Ocean Viking σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, προχώρησε σε έξι επιχειρήσεις διάσωσης σε δυο μέρες, σε περιοχές ανοικτά των τυνησιακών, των λιβυκών και των ιταλικών ακτών.



Την Τρίτη διέσωσε 120 ανθρώπους και στη συνέχεια κοντά στη Λαμπεντούζα, διέσωσε ακόμη 53 που επέβαιναν σε «μεταλλικό πλεούμενο, υπερβολικά φορτωμένο, που έβαζε νερό και ναυαγούσε». Όλοι οι επιβαίνοντες κατορθώθηκε να διασωθούν χάρη σε σωστικές λέμβους, προτού «μεταφερθούν σε σκάφος του ιταλικού λιμενικού σώματος», διευκρίνισε η ΜΚΟ, προσθέτοντας ότι οι μετανάστες, είχαν αναχωρήσει από τη Σφαξ, στην Τυνησία.

This afternoon, #OceanViking received a distress alert from @alarm_phone. An overcrowded fiberglass boat was spotted shortly after. ITMRCC instructed our crew to stabilise it.~50 people suffered from heat stroke & dehydration.



