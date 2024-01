Μεγάλη φωτιά στο Λίβερπουλ- «Σημάδια κατάρρευσης στο κτίριο»

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε τετραώροφο κτίριο στο Λίβερπουλ, το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική του Λίβερπουλ, το κτίριο μετά τη φωτιά «έδειξε σημάδια κατάρρευσης». Εικόνες στα social media έδειχναν πυκνούς καπνούς πάνω από το κέντρο της πόλης.

Δώδεκα πυροσβεστικά οχήματα και δύο εναέρια Μέσα στάλθηκαν στη Fox Street μετά την κλήση των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς στο Λίβερπουλ.

«Το κτίριο παρουσιάζει σημάδια κατάρρευσης και τα συνεργεία της πυροσβεστικής εκκενώνουν το σημείο», ανέφερε η αρμόδια υπηρεσία, συστήνοντας στους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η αστυνομία έσπευσε για να βοηθήσει στην εκκένωση του κτιρίου, ενώ αποκλείστηκαν οι κοντινοί δρόμοι. Από την φωτιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα.

