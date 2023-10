Μεγάλη έκρηξη κοντά στην Οξφόρδη - Μυστηριώδης πύρινη σφαίρα στον ουρανό

Μια τεράστια πύρινη σφαίρα έγινε ορατή στο Οξφορντσάιρ μετά από αναφορές για μεγάλη έκρηξη στην περιοχή.

Η μυστηριώδης μεγάλη έκρηξη αναφέρθηκε νωρίτερα σήμερα το βράδυ, με τους κατοίκους να μοιράζονται πλάνα της φωτιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας από τους κατοίκους δήλωσε στην Oxford Mail ότι είδε ένα φαινόμενο με τον ουρανό να πάλλεται «έξω από τα παράθυρά μας κοιτάζοντας βορειοδυτικά της Οξφόρδης». «Υποθέτω ότι πρόκειται για πυρκαγιά που προκλήθηκε εξαιτίας κεραυνών» πρόσθεσε ο μάρτυρας.

Ένα άλλο άτομο έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είδε μόλις κανείς άλλος στην Οξφόρδη αυτή την πύρινη σφαίρα;», προσθέτοντας ότι υπήρξε μια «δυνατή έκρηξη». Ένα άλλο άτομο πρόσθεσε: «Τόσο παράξενο, ο ουρανός πάλλεται».

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι η πύρινη σφαίρα φώτισε τον ουρανό για αρκετά λεπτά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Στον τόπο του συμβάντος έστειλαν πυροσβεστικά και ασθενοφόρα. Aρκετές περιοχές ήρθαν αντιμέτωπες με διακοπές ρεύματος.

Oxfordshire Explosion: Massive fireball lights up night sky as 'loud bang' heard



One eyewitness said: "Saw this strange pulsing sky out of our windows looking north west of Oxford. Guessing it’s a fire caused by the lightning storm that pass over." #OxfordExplosion #Explosion pic.twitter.com/0jwu9QbHaX