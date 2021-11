Η μικρή Κλίο Σμιθ είναι πλέον ασφαλής στην αγκαλιά της οικογένειάς της, καθώς οι αρχές της Αυστραλίας την βρήκαν κλειδωμένη μέσα σε ένα σπίτι στο Κάρναβον.

Η αστυνομία έσπασε την πόρτα προκειμένου να ελευθερώσει το μικρό παιδί, το οποίο είχε απηχθή από ένα κάμπινγκ στο οποίο βρισκόταν με την οικογένειά του. Για την εξαφάνιση της Κλίο Σμιθ είχε ξεκινήσει τεράστια επιχείρηση, η οποία έληξε με αίσιο τρόπο.

Οι αρχές βρήκαν την 4χρονη σε μια κρεβατοκάμαρα να παίζει με παιχνίδια και αμέσως τη ρώτησαν το όνομά της. Μετά από τρεις φορές που την ρώτησαν εκείνη, διστακτικά απάντησε: «Με λένε Κλίο». Το ηχητικό ντοκουμέντο δημοσίευσε η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας, η οποία εχθές δημοσίευσε βίντεο με την στιγμή της διάσωσης της μικρής Κλίο Σμιθ.

Μετά από σχεδόν 48 ώρες απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του Τέρι Κέλι για την απαγωγή της Κλίο Σμιθ. Ο 36χρονος κατηγορείται για πολλαπλά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης αρπαγής παιδιού κάτω των 16 ετών και θα εμφανιστεί στο Δικαστήριο του Κάρναβον την Πέμπτη.

