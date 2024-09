«Με φιλούσε χωρίς να το θέλω κι έβαζε τα χέρια του παντού», καταγγέλλει θύμα του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ

Με τη μορφή χιονοστιβάδας έρχονται στη δημοσιότητα οι αποκαλύψεις για την κακοποίηση που έχουν υποστεί δεκάδες γυναίκες από τον μεγιστάνα των Harrods Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, όσο ήταν επικεφαλής του εμβληματικού πολυκαταστήματος του Λονδίνου.

Σήμερα Παρασκευή, οι δικηγόροι των πρώην υπαλλήλων των Harrods που λένε ότι βιάσθηκαν και υπέστησαν σεξουαλική επίθεση από τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θύματά του επίσης μίλησαν για όσα έχουν ζήσει.

Μετά από έρευνα του BBC, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, αποκαλύφθηκε ότι περισσότερες από 20 γυναίκες δηλώνουν ότι δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση από τον δισεκατομμυριούχο, ενώ πέντε από αυτές έχουν καταγγείλει βιασμό. Δεκατέσσερις από τις γυναίκες με τις οποίες έχει μιλήσει το BBC έχουν ασκήσει αστικές αξιώσεις κατά των σημερινών ιδιοκτητών του Harrods για αποζημίωση. Το Harrods δεν ανήκει στον Φαγέντ από το 2010.

Μία από τις γυναίκες θύματα του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, η «Νατάσα» είπε ότι οι εργαζόμενες «στέλνονταν» στο γραφείο του μεγιστάνα και συχνά οι ιδιωτικές συναντήσεις «μετατρέπονταν σε πολλά περισσότερα».

Λέει ότι σε τέτοιες συναντήσεις, η ίδια υποβαλλόταν σε «αναγκαστικό φιλιά» ή «σε τραβούσε στα πόδια του, όπου τα χέρια του ήταν ελεύθερα για να εξερευνήσει οποιοδήποτε μέρος του σώματός σου επιθυμούσε». «Αυτά τα περιστατικά κρατούσαν δευτερόλεπτα, αλλά ο φόβος που μού ενστάλαξαν με άφηνε παράλυτη».

Επειδή ήταν τόσο μικρή, δεν ήξερε πώς να το αντιμετωπίσει, λέει η ίδια. Μίλησε ακόμα για ένα βράδυ που την κάλεσαν στο ιδιωτικό του διαμέρισμα σε μια συνάντηση εργασίας. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη πίσω της και της έδωσαν σαμπάνια. «Το άτομο για το οποίο δούλευα πίεσε τον εαυτό του πάνω μου», αφηγείται η Νατάσα.

Λέει ότι απελευθερώθηκε και έτρεξε να φύγει, αλλά ο Φαγέντ γέλασε μαζί της και φώναζε ότι «δεν έπρεπε να πει ούτε μια λέξη σε κανέναν» και ότι «δεν θα δούλευε ποτέ ξανά στο Λονδίνο».

«Κάτω από τη λάμψη και την αίγλη του Harrods υπήρχε ένα τοξικό, ανασφαλές, καταχρηστικό περιβάλλον», κατήγγειλαν οι δικηγόροι των γυναικών. «Λέμε ότι κάτι ήταν σάπιο στον πυρήνα του Harrods», είπαν ακόμη.

«Η κληρονομιά του Αλ Φαγέντ ήταν να λεηλατεί, να δυσφημεί, να ταπεινώνει και να κακοποιεί τις γυναίκες υπαλλήλους για τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση», αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου. Οι γυναίκες ήταν «τρομοκρατημένες» και «ανίσχυρες» και «φοβούνταν τα αντίποινα».

Mohamed al Fayed was a "predator" who "preyed on the most vulnerable", one of his alleged victims has said.



The billionaire was described as a "monster enabled by a system that pervaded Harrods" by lawyers representing 37 alleged victims of sexual abuse.https://t.co/jorQfbFH69 pic.twitter.com/rofj4zjoNJ