Με ελικόπτερο έφτασε στην πρεμιέρα του Top Gun: Maverick, ο Τομ Κρουζ - Στο ντεκ παροπλισμένου αεροπλανοφόρου

Σε αντίθεση με τις τυπικές πρεμιέρες με το κόκκινο χαλί, εκείνη του πολυαναμενόμενου Top Gun: Maverick ήταν πιο χολιγουντιανή κι απ'τις χολιγουντιανές.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Τομ Κρουζ έφτασε με ελικόπτερο στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε, όχι σε κάποια μεγάλη ή ιστορική αίθουσα, αλλά στο κουφάρι ενός παροπλισμένου αεροπλανοφόρου στο Σαν Ντιέγο.

Ενώ οι συμπρωταγωνιστές έκαναν «ταπεινότερη», πιο προσγειωμένη εμφάνιση, ο Κρουζ, ο οποίος διαθέτει άδεια πιλότου, έφτασε με ελικόπτερο, προσνηώνοντάς το στην άκρη του πελώριου πολεμικού σκάφους και περπατώντας έως το κόκκινο χαλί υπό τις επευφημίες των θαυμαστών, αστειευόμενος πως η άφιξη με Uber θα ήταν υπερβολικά απλοϊκή.



Tom Cruise arrived via helicopter onto a retired Midway aircraft carrier in San Diego, California, for the premiere of ‘Top Gun: Maverick' pic.twitter.com/HiHBnQ0w5E