Η Jim Henson Company, η εταιρεία που «γέννησε» το Μάπετ Σόου, αναζητά τη νέα γενιά από LGBT+ μαριονετίστες σε ένα σεμινάριο τριών εβδομάδων.

Η εταιρεία με έδρα το Λος Άντζελες προσκαλεί μέλη της κοινότητας LGBT+, ανθρώπους κάθε δέρματος και γυναίκες κάθε κουλτούρας να συμμετάσχουν στο εργαστήρι που θα αναδείξει τη νέα γενιά κουκλοπαικτών.

Η φημισμένη ομάδα ανάρτησε «αγγελία» στο Twitter μέσω της οποίας καλεί «κορυφαία ταλέντα και νέες δημιουργικές φωνές από διαφορετικές κοινότητες και προφίλ να εκπαιδευτούν στην τεχνική του Τζιμ Χένσον».

The Jim Henson Company, headquartered in Los Angeles, CA, is seeking top talent and new creative voices from diverse communities and backgrounds to train as puppeteers in the Jim Henson technique. Please see our posted UPDATED images for complete submission guidelines. pic.twitter.com/X9ex2De0f5