Μαλαισία: Δέκα νεκροί από σύγκρουση δύο στρατιωτικών ελικοπτέρων στον αέρα

Δέκα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους όταν δύο ελικόπτερα της αεροπορίας ναυτικού της Μαλαισίας συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του ασιατικού κράτους η σύγκρουση συνέβη στο δυτικό τμήμα της μαλαϊκής χερσονήσου και τα θύματα ήταν μέλη των πληρωμάτων των δύο ελικοπτέρων.

«Τα δυο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 10 θυμάτων από το ιατρικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων», είπε ο Σουχάιμι Μοχάμαντ Σουχάιλ, αξιωματούχος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας και αντιμετώπισης πυρκαγιών, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της υπηρεσίας.

BREAKING: 🇲🇾 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/ckiEaqnd4R

🚨( more video ) 🚁🚁🇲🇾🔥Another video captures the moment when two military helicopters collided into each other in midair in Lumut, Malaysia. Ten victims were confirmed dead at the scene.

pic.twitter.com/qCosRtlSPI