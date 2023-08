Λονδίνο: Συναγερμός για επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Βρετανικό Μουσείο

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία του Λονδίνου ύστερα από πληροφορίες για επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Βρετανικό Μουσείο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία κλήθηκε στην Museum Street περίπου στις 12:00 και σε σημείο, πλησίον του Βρετανικού Μουσείου, εντοπίστηκε ένας τραυματίας.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου, με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό πλέον».

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, αποκλείστηκε η γύρω περιοχή και χρειάστηκε η εκκένωση του Μουσείου.

