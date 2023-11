Λονδίνο: Πάνω από 300.000 διαδηλωτές στην πορεία υπέρ των Παλαιστίνιων

Μεγάλη πορεία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου υπέρ των Παλαιστίνιων. Η αστυνομία λέει ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτή.

Νωρίτερα, η πορεία για τους Παλαιστίνιους προκάλεσε αντιδιαδήλωση από ακροδεξιές οργανώσεις στην πρωτεύουσα ανήμερα της ημέρας μνήμης για τους βετεράνους του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.Το αποτέλεσμα ήταν τα υπάρξουν επεισόδια. Τουλάχιστον 92 αντιδιαδηλωτές έχουν συλληφθεί από τις αρχές.

One of the biggest protests in British history is happening right now in the streets of London for Gaza, for Palestine, despite the smears and threats 🇵🇸



Magnificent!pic.twitter.com/z9uvPK751P