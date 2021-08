Έφοδο στα κεντρικά γραφεία των γνωστών βρετανικών Μέσων Ενημέρωσης, ITV News και Channel 4 News, στο Λονδίνο πραγματοποίησαν περίπου 200 αντιεμβολιαστές.

Όπως μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα, οι διαδηλωτές φέρεται να μπήκαν στον προθάλαμο του κτιρίου και να απαίτησαν να μιλήσουν με τη διεύθυνση ειδήσεων, στο πλαίσιο της καμπάνιας κατά των πιστοποιητικών και των εμβολίων για τα παιδιά.

Στη συνέχεια, φέρεται να επιχείρησαν να εισβάλουν και στα γραφεία της Google στο Pancras Square. Εκεί όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ένα άτομο φάνηκε να στέκεται μπροστά σε πλήθος κρατώντας μεγάφωνο και λέγοντας: «δεν μας δίνουν τις σωστές πληροφορίες».

Είχε προηγηθεί η επίθεση του πλήθους σε βάρος του βετεράνου παρουσιαστή του Channel 4, Τζον Σνόου, τον οποίο και οι διαδηλωτές κατηγόρησαν για «σιωπή» σχετικά με την υπεράσπιση των παιδιών στο θέμα του εμβολιασμού κατά της covid-19,

This is horrendous. @jonsnowC4 is one of the UK’s finest broadcasters - but all journalists should be free to do their jobs without harassment, intimidation or abuse. pic.twitter.com/oTf5nxCwaz