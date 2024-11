Λονδίνο: Αναστάτωση στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ λόγω ύποπτου αντικειμένου σε βαλίτσα - Επιβάτες περιμένουν με θερμικές κουβέρτες

Αναστάτωση επικρατεί για ώρες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε βαλίτσα.

Η βρετανική αστυνομία απέστειλε ομάδα πυροτεχνουργών στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία. Τερματικός σταθμός του αεροδρομίου εκκενώθηκε και αποκλείστηκε η περιοχή για λόγους ασφαλείας, πρόσθεσε η τοπική αστυνομία.

Evacuated passengers at Gatwick Airport's South Terminal are being provided with blankets and foil to keep warm as they wait outside in 7°C temperatures.



Authorities are working to resolve the situation promptly. #GatwickAirport pic.twitter.com/BLqTUD5ciX — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) November 22, 2024

Προηγουμένως οι αρχές του Γκάτγουικ, του δεύτερου πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου στη Βρετανία, ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο X ότι εκκένωσαν «μεγάλο μέρος» ενός εκ των τερματικών σταθμών του για προληπτικούς λόγους λόγω «περιστατικού ασφαλείας».

Το αεροδρόμιο διευκρινίζει στην ανάρτησή του ότι τμήμα του Νοτίου Τερματικού του σταθμού, του ενός εκ των δύο που διαθέτει, εκκενώθηκε καθώς διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό και προσθέτει ότι εμποδιζόταν η είσοδος επιβατών στο κτίριο. Το Γκάτγουικ βρίσκεται 48 χιλιόμετρα νότια του Λονδίνου.

Gatwick Airport's South Terminal has been evacuated due to an ongoing security incident. The airport has announced that passenger and staff safety is the top priority as investigations continue, so the Gatwick Express trains are not… pic.twitter.com/jqWdjV284G — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) November 22, 2024

The U.S. Embassy in London is currently in lockdown due to a security threat involving a suspicious package.



Gatwick Airport… pic.twitter.com/lf7CXOfGCs — alex (@Alexzawesome123) November 22, 2024

Gatwick airport evacuated, bomb disposal crew on site.



Earlier this morning, a controlled explosion was carried out on a package outside the US embassy.



"New normal" morning in "Modern London". pic.twitter.com/yM72LFTCgN — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) November 22, 2024

Φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους επιβάτες να είναι τυλιγμένοι με θερμικές κουβέρτες και τις βαλίτσες στα χέρια ενώ περιμένουν οδηγίες για το τι να κάνουν.

OK, this shyt really traumatises me. How the F do these people pass through security and place "terror objects" in places like Gatwick Airport or the US Embassy in London?pic.twitter.com/LllKSpSEqv — Steve (@MagicianSalah) November 22, 2024

There is no mention of a link between the U.S. Embassy Controlled Explosion earlier and the security alert at Gatwick Airport's South Terminal #Breaking pic.twitter.com/qIhlnxMyq2 — Shit McShitFace (@ShitMcShitface) November 22, 2024

Επίσης, το θέμα ασφάλειας που προέκυψε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου επηρέασε και την αναχώρηση της Εθνικής Ανδρών από το Λονδίνο, όπως εξηγεί η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Την ώρα που ολοκληρωνόταν η παράδοση των αποσκευών, οι υπεύθυνοι ασφαλείας διέταξαν την εκκένωση του αεροδρομίου, η οποία έγινε συντεταγμένα και με ηρεμία, με την ελληνική αποστολή να αναμένει οδηγίες.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Ένα θέμα ασφάλειας που προέκυψε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου επηρεάζει την αναχώρηση της Εθνικής Ανδρών από το Λονδίνο. Την ώρα που ολοκληρωνόταν η παράδοση των αποσκευών, οι υπεύθυνοι ασφαλείας διέταξαν την εκκένωση του αεροδρομίου, η οποία έγινε συντεταγμένα και με ηρεμία και αυτή την ώρα (13.00 Ελλάδας) η αποστολή της ομάδας βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο και αναμένει οδηγίες για τη συνέχεια. Η διοίκηση του αεροδρομίου ενημέρωσε μέσω του λογαριασμού της στο Χ: ''Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Εργαζόμαστε σκληρά για να επιλύσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό''».