Goblin Mode: Kάνε ό,τι θες και μή δίνεις δεκάρα τι λένε

Το Λεξικό της Οξφόρδης (Oxford English Dictionary) επέλεξε τη λέξη της χρονιάς - για πρώτη φορά μετά από δημόσια ψηφοφορία και η φράση «goblin mode» επικράτησε.

Το Goblin mode είναι η συμπεριφορά κατά την οποία κάποιος ικανοποιεί τις επιθυμίες του χωρίς τύψεις, αλλά συνδέεται και με αρνητικά χαρακτηριστικά - με την τεμπελιά την απερισκεψία και την απληστία. Συνήθως συνδυάζεται με την άρνηση συμμόρφωσης με κοινωνικούς κανόνες και τις προσδοκίες των άλλων.

Πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η έκφραση ήταν το 2009 στο κοινωνικό δίκτυο Twitter. Ωστόσο έγινε «viral» τον Φεβρουάριο του 2022 και αυξήθηκε σε δημοτικότητα εν μέσω του lockdown της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο συγκεκριμένος όρος αργκό επικράτησε του «metaverse» και του «#IStandWith»,

