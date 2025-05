Κρίση στο Χόλιγουντ: Δασμοί Τραμπ στις ξένες ταινίες – Σθεναρή απάντηση από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία παίρνουν ξεκάθαρη θέση υπέρ της κινηματογραφικής τους βιομηχανίας, απαντώντας άμεσα στο σχέδιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών 100% σε ταινίες που παράγονται εκτός Αμερικής και προβάλλονται στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, εξέφρασε την πρόθεσή του να προστατεύσει την αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία, κατηγορώντας χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ότι προσελκύουν παραγωγές του Χόλιγουντ με ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Όπως δήλωσε, οι τακτικές αυτές "σκοτώνουν" τη βιομηχανία του σινεμά στις Ηνωμένες Πολιτείες και ως απάντηση, σχεδιάζει την άμεση εφαρμογή υψηλών τελωνειακών δασμών.

Η αντίδραση από την Ωκεανία δεν άργησε να έρθει. Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, τόνισε ότι βρίσκεται ήδη σε επαφή με την αρμόδια υπηρεσία χρηματοδότησης και δήλωσε ξεκάθαρα: «Θα υπερασπιστούμε σθεναρά τα δικαιώματα της αυστραλιανής κινηματογραφικής βιομηχανίας».

Ανάλογη στάση κράτησε και ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, δηλώνοντας ότι περιμένει να δει τις λεπτομέρειες των μέτρων, αλλά ξεκαθάρισε πως η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει τον κινηματογραφικό τομέα.

Τα τελευταία χρόνια, και οι δύο χώρες έχουν εξελιχθεί σε δημοφιλείς κινηματογραφικούς προορισμούς για μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές. Το χαμηλότερο κόστος, τα φυσικά τοπία και τα γενναιόδωρα φορολογικά κίνητρα αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Η Αυστραλία έχει επενδύσει σχεδόν 350 εκατομμύρια δολάρια από το 2019 για να προσελκύσει ξένες παραγωγές, με αποτέλεσμα ταινίες όπως το Thor: Love and Thunder, Godzilla vs Kong και The Fall Guy να γυριστούν εκεί. Το 2022, η βιομηχανία ταινιών και τηλεόρασης της χώρας είχε αξία 2,58 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Νέα Ζηλανδία, γνωστή για τη φιλοξενία της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, αποκομίζει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από τον τομέα, με το ένα τρίτο των εσόδων να προέρχεται από αμερικανικές συνεργασίες, σύμφωνα με επίσημη έκθεση του Μαρτίου 2025.

Καθώς οι σχέσεις μεταξύ των χωρών περιπλέκονται λόγω των σχεδιαζόμενων μέτρων, είναι ξεκάθαρο πως το μέλλον των διεθνών παραγωγών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Με πληροφορίες από Reuters