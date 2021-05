Τον γύρο των social media κάνουν οι εικόνες που καταγράφουν έναν άνδρα να κρατιέται εναγωνίως για να μην πέσει από ύψος 100 μέτρων σε γέφυρα, της οποίας το γυάλινο δάπεδο κατέστρεψαν οι ισχυροί άνεμοι.



Ο άνδρας φαίνεται να κρατιέται με απόγνωση από τα σιδερένια μέρη της γυάλινης γέφυρας, που συνδέει δύο πλαγιές του βουνού Πιγιάν στην Κίνα.

Σύμφωνα με το κινεζικό Xinhuanet, τα πάνελ του γυάλινου δαπέδου ξηλώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους που ξεπέρασαν σε ένταση τα 150 χλμ/ώρα.

On Friday, this man was left hanging on for dear life 100 m (330 ft) from the ground, after strong winds shattered the glass bridge built into the Piyan Mountain in Longjing, #China 🇨🇳 #TravelNews #visitChina #travelandhome pic.twitter.com/MwWJgYhu7q