«Κάθε δευτερόλεπτο μετράει»: Δραματική έκκληση της συζύγου του δημοσιογράφου που αγνοείται στον Αμαζόνιο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Βρετανού δημοσιογράφου και του Βραζιλιάνου ειδικού στους αυτόχθονες, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν την Κυριακή στην Αμαζονία, όπως ανακοίνωσαν η βρετανική εφημερίδα Guardian και ομάδες προάσπισης των δικαιωμάτων των ιθαγενών.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Ντομ Φίλιπς χάθηκε ενώ πραγματοποιούσε έρευνα για βιβλίο στην κοιλάδα του ποταμού Γιαβαρί, μαζί με τον Μπρούνο Αραούζο Περέιρα, έναν αναγνωρισμένο ειδικό στους αυτόχθονες. Ο Φίλιπς συνεργαζόταν τακτικά με τη βρετανική εφημερίδα.

Οι δύο άνδρες ταξίδευαν με πλοιάριο στη λίμνη Ζαμπούρου, στην Πολιτεία Αμαζόνας και αναμενόταν να επιστρέψουν το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 21:00 τοπική ώρα (02:00 της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας) στην πόλη Αταλάια ντου Νόρτε, ανέφερε η Ένωση Οργανώσεων Ιθαγενών της Κοιλάδας Γιαβαρί (UNIVAJA) και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Απομονωμένων Αυτοχθόνων Λαών (OPI).

«Τους είχαν απειλήσει την περασμένη εβδομάδα» πρόσθεσαν οι δύο οργανώσεις στην ανακοίνωσή τους.

«Κάθε δευτερόλεπτο μετράει»

Έκκληση στις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες αναζήτησης των δύο ατόμων έκανε η σύζυγος του Ντομ Φίλιπς, Alessandra Sampaio. «Οι οικογένειές μας είναι σε απόγνωση. Απαντήστε στο επείγον της στιγμής με επείγουσες ενέργειες» σημείωσε, μεταξύ άλλων, λέγοντας πως στον Αμαζόνιο κάθε δευτερόλεπτο μετράει, «κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου».

«Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσευχηθώ πως ο Ντομ και ο Μπρούνο είναι καλά και ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους λόγω κάποιου μηχανικού προβλήματος και ότι όλο αυτό θα καταλήξει να είναι απλώς μία άλλη ιστορία σε αυτές τις γεμάτες ζωές τους», δήλωσε.

«Ξέραμε ότι ήταν επικίνδυνο μέρος»

Καθώς η δεύτερη ημέρα των ερευνών ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα σημάδι από τους δύο άνδρες, η αδερφή του δημοσιογράφου, Sian Phillips, είπε το βράδυ της Δευτέρας: «Ξέραμε ότι ήταν ένα επικίνδυνο μέρος, αλλά ο Dom πίστευε πραγματικά ότι ήταν δυνατό να προστατευτεί».

«Ανησυχούμε πραγματικά γι' αυτόν και προτρέπουμε τις Αρχές στη Βραζιλία να κάνουν ό,τι μπορούν για να ψάξουν τις διαδρομές που ακολουθούσε. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει στην όλη επιχείρηση, θα ήταν υπέροχο γιατί ο χρόνος είναι θέμα ζωτικής σημασίας», ανέφερε.

«Αγαπάμε τον αδερφό μας και θέλουμε να βρεθεί αυτός και ο Βραζιλιάνος οδηγός του… κάθε λεπτό μετράει», πρόσθεσε.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο Περέιρα, που γνωρίζει άριστα την περιοχή και έχει συνεργαστεί επί μακρόν με τη FUNAI, τον κυβερνητικό οργανισμό που είναι αρμόδιος για τους αυτόχθονες, δεχόταν συχνά απειλές από υλοτόμους και από εργαζόμενους σε παράνομα ορυχεία που συνορεύουν με τα εδάφη των ιθαγενών. Η FUNAI ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές στις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις UNIVAJA και OPI, οι δύο άνδρες έφυγαν από την Αταλάια ντου Νόρτε για να πάρουν συνεντεύξεις από κατοίκους γύρω από μια βάση της FUNAI. Επέστρεψαν στη λίμνη Ζαμπούρου το βράδυ της Παρασκευής. Κατόπιν, το πρωί της Κυριακής, πήραν τον δρόμο της επιστροφής και έκαναν μια στάση σε μια κοινότητα όπου ο Μπρούνο Περέιρα ήθελε να συναντηθεί με τον αρχηγό των ιθαγενών για να συζητήσει μαζί του το θέμα των «περιπολιών» για την αντιμετώπιση των εισβολέων. Ο φύλαρχος όμως δεν πήγε ποτέ στο ραντεβού και οι δύο τους αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Αταλάια ντου Νόρτε, που απέχει δύο ώρες με το πλοιάριο. Το σκάφος τους ήταν καινούριο, διέθεταν αρκετά καύσιμα (70 λίτρα) για το ταξίδι και είχαν δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Η Guardian τονίζει ότι «ανησυχεί πολύ» για την τύχη του συνεργάτη της, άρθρα του οποίου είχαν δημοσιευτεί, μεταξύ άλλων, στις εφημερίδες The New York Times και The Washington Post.

«Καταδικάζουμε κάθε επίθεση και βία εναντίον δημοσιογράφων και προσώπων που εργάζονται για τα μέσα ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι ο Ντομ και εκείνοι που ταξίδευαν μαζί του θα βρεθούν σύντομα, σώοι και ασφαλείς», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian