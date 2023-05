Κατέκτησε το Έβερεστ βετεράνος που έχασε τα πόδια του στο Αφγανιστάν

Στις 19 Μαΐου 2023, ο Χάρι Μπούντα Μαγκάρ έγινε ο πρώτος διπλά ακρωτηριασμένος πάνω από το γόνατο που έφτασε στην κορυφή του Έβερεστ.

Όπως ανέφερε το Reuters o βετεράνος του πολέμου Χάρι Μπούντα Μαγκάρ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ακρωτηριασμένος στο γόνατο που ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ. Παρά το γεγονός ότι έχασε τα πόδια του στο Αφγανιστάν πριν από 13 χρόνια, αποδεικνύει ότι η αναπηρία δεν αποτελεί εμπόδιο.

«Ο τρόπος με τον οποίο πετυχαίνω τους στόχους μου, είναι απλά να εστιάζω σε αυτό που κάνω. Υπάρχει τόσος πολύς περισπασμός γύρω σου και σε όλο τον κόσμο. Εγώ απλά εστιάζω σε αυτό που αγαπώ και σε αυτό που πρέπει να κάνω. Αυτό είναι όλο. Με ένα βήμα τη φορά, μπορούμε να ανεβούμε στο Έβερεστ», ανέφερε μετά το επίτευγμά του.

On May 19th 2023, @hari_budha_magar and his team made history by becoming the first double above-knee amputee to reach the top of Mount Everest. Despite losing his legs in Afghanistan 13 years ago, he proves that disability is no barrier. #Everest70 #HariBudhaMagar #Inspiration pic.twitter.com/MEVIIRgIOq