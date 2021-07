Στην κατεδάφιση του τμήματος του κτιρίου που απέμεινε όρθιο προχώρησαν με ελεγχόμενη έκρηξη οι Αρχές στη Φλόριντα, δέκα ημέρα μετά την κατάρρευση της 12ώροφης πολυκατοικίας στο Σέρφσαϊντ, κοντά στο Μαϊάμι.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πλησιάζει τη Φλόριντα η τροπική καταιγίδα «Έλσα», η οποία αναμένεται να αρχίσει να πλήττει την πολιτεία αυτή από την Τρίτη.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των θυμάτων ανεστάλησαν το Σάββατο για την προετοιμασία της κατεδάφισης. Ο απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 24 νεκρούς, ενώ 121 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Η ελεγχόμενη έκρηξη έγινε λίγο μετά τις 22:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας), με βάση τα απευθείας πλάνα αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων.

