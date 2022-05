Κατάληψη ελληνικών τάνκερ: «Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τα πληρώματα» -Διπλωματικός «πυρετός» για την απελευθέρωσή τους

Με το βλέμμα στραμμένο στην κατάληψη των δύο ελληνόκτητων τάνκερ στο Ιράν βρίσκεται η ελληνική διπλωματία, ενώ παρατείνεται η αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς που παραμένουν στον Περσικό Κόλπο, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση των ιρακινών ναυτιλιακών αρχών πως το πλήρωμα δεν τελεί υπό κράτηση και είναι καλά στην υγεία του.

«Το πλήρωμα των δύο ελληνικών τάνκερ δεν έχει συλληφθεί και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και προστατεύονται και τους παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες ενώ βρίσκονται επί των πλοίων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε συγκεκριμένα ο κρατικός Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν σε ανακοίνωση που μετέδωσε το Tasnim.

Η επικοινωνία των πληρωμάτων των δύο τάνκερ με τις ιδιοκτήτριες εταιρείες φαίνεται πως έχουν πλέον αποκατασταθεί, όπως αναφέρουν πληροφορίες από το «Πρώτο Θέμα».

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διπλωματικό «πυρετό» προκειμένου να απελευθερωθούν τα μέλη των πληρωμάτων, ενώ παραμένει η ασάφεια για το τι θα συμβεί, καθώς το Ιράν δεν αποκαλύπτει μέχρι στιγμής ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες. Διπλωματικές αρχές, μιλώντας στο «Πρώτο Θέμα», ανέφεραν πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για πότε οι Ιρανοί θα αφήσουν τα πλοία να φύγουν και εάν θα κατασχέσουν το φορτίο τους, ως απάντηση των Ιρανών για το περιστατικό με το ρωσικό δεξαμενόπλοιο στην Κάρυστο.

«Οι αρχαίοι δεσμοί μας με την Ελλάδα και το λαό της βασίζονταν πάντα στον αμοιβαίο σεβασμό.

Οι δεσμοί μας δεν πρέπει να παρακωλύονται από βαθιά κοντόφθαλμους εσφαλμένους υπολογισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της ληστείας για λογαριασμό τρίτου.

Τα πληρώματα των τάνκερ είναι ασφαλή και με καλή υγεία» ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.



Our ancient ties with Greece & its great people have always been based on mutual respect.



Our ties must not be hampered by deeply shortsighted miscalculations, including highway robbery on the command of a 3rd party.



Tankers crew are safe and in good health. pic.twitter.com/XWyIoY8bhM