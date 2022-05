Καλιφόρνια: Ταύρος το'σκασε από ροντέο - Πανικός και τραυματίες

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας ταύρος πήδηξε ένα φράχτη και το'σκασε από αρένα, κατά τη διάρκεια δημοφιλούς ροντέο στη βόρεια Καλιφόρνια.

Το επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια του τελικού μέρους της εκδήλωσης Redding Rodeo.

Ο ταύρος έριξε σάλτο και πέρασε τον φράχτη, περνώντας από ένα πλήθος θεατών και μέσα από πάρκινγκ προτού αιχμαλωτιστεί κοντά σε γέφυρα, σχεδόν ένα χιλιόμετρο (800 μέτρα) από την αρένα.



“Here's the moment a bull escaped the Redding Rodeo Friday night, striking 6 people near the Sundial Bridge and sending one woman to the hospital.”

