Kaius: Ο μικρός γορίλας που έδωσε μάχη για να ζήσει

Η ανατροφή ενός μωρού γορίλα μοιάζει πολύ με την ανατροφή ανθρώπινων μωρών, λέει ο Τσαντ Στέιπλς, πατέρας τεσσάρων παιδιών και διευθυντής του Mogo Wildlife Park, ενός μικρού ιδιωτικού ζωολογικού κήπου στην ομώνυμη πόλη στη νοτιοανατολική ακτή της Αυστραλίας.

«Οι ομοιότητες είναι εκπληκτικές. Ακόμα και μόνο κοιτώντας τα μάτια του, είναι ακριβώς όπως όταν κοιτάζεις ένα νεογέννητο», δήλωσε ο Στέιπλς στο CNN για τον Kaius, το μωρό γορίλα που κόντεψε να πεθάνει τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Ο Kaius κοιμόταν στην κρεβατοκάμαρα του Στέιπλς για πολύ καιρό, ενώ ο θηροφύλακας του ζωολογικού κήπου τον τάιζε τακτικά με γάλα και του άλλαζε τις πάνες, μια δύσκολη δουλειά για ένα πρωτεύον θηλαστικό που είναι πολύ πιο δυνατό από ένα ανθρώπινο μωρό.

«Με ένα μωρό, έχεις να αντιμετωπίσεις μόνο κάποια μικρά χεράκια, αλλά με έναν γορίλα τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα», είπε. Καθώς μεγάλωνε, ο Kaius γαντζωνόταν στην πλάτη του Στέιπλς και περπατούσαν μαζί στον ζωολογικό κήπο.

Ο Kaius γατζωμένος στην πλάτη του Στέιπλς - Φωτ.: Chad Staples/Mogo Wildlife Park

Και ενώ ο Kaius φαινόταν να μην έχει ιδιαίτερη συναναστροφή με άλλους γορίλες, όταν έφτασε περίπου 10 μηνών μοιράστηκε το πρωινό του με γλυκοπατάτες μαζί με τη 42χρονη γορίλας G-Anne. Σύντομα η θηλυκή γορίλας φαίνεται πως έλαβε καθήκοντα μητέρας με τη συναναστροφή ανάμεσα στους δύο να κρίνεται πολύ καλή.

«Με κάνει τόσο ευτυχισμένο το να βλέπω τους δυο μαζί. Ήταν ένα φοβερό ταξίδι», δήλωσε ο Στέιπλς.

Μια μέρα μετά τη γέννησή του, ο Kaius διαγνώστηκε με πνευμονία από σήψη. Οι κτηνίατροι για να τον κρατήσουν στη ζωή του έκαναν αναζωογόνηση και ενέσεις αδρεναλίνης.

«Οι κτηνίατροι μιλούσαν για ευθανασία και έλεγαν ότι μάλλον δεν θα τα κατάφερνε να βγάλει τη νύχτα», ανέφερε ο Στέιπλς. Έτσι, ο ίδιος αποφάσισε να τον φροντίσει με τον γορίλα να κοιμάται στο στήθος του όλη εκείνη τη νύχτα.

«Αυτό ήταν που τον παρηγορούσε περισσότερο κατά τη γνώμη μου. Μόνο αυτή η κοντινή επαφή, όπως θα ένιωθε με τη μαμά του», πρόσθεσε.

Σταδιακά, ο Kaius ξεπέρασε τον κίνδυνο και άρχισε να μεγαλώνει. Τότε αποφασίστηκε ο γορίλας να μετακομίσει από το σπίτι του Στέιπλς, όπου και έμενε, και να πάει σε έναν χώρο του ζωολογικού κήπου με άλλους γορίλες. Στο διπλανό κλουβί βρισκόταν και η νέα μελλοντική θετή μητέρα του, η G-Anne.

Ο στόχος ήταν να αλληλεπιδράσουν οι δυο τους αρκετά ώστε να μοιραστούν τελικά ένα κλουβί. Όμως η τοποθέτηση ενός μωρού γορίλα σε ένα κλουβί με ενήλικο ενέχει τεράστιο ρίσκο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να δολοφονηθεί το μωρό.

Δύο μέρες μετά την εγκατάσταση του Kaius στο κλουβί της G-Anne, η ίδια φάνηκε να αποδέχεται το ρόλο της μητέρας και η ανησυχία των ειδικών υποχώρησε.

