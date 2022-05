«Και ο Χίτλερ είχε εβραϊκό αίμα»: Οργή στο Ισραήλ για τη δήλωση του Σεργκέι Λαβρόφ

Την οργή του Ισραήλ έχουν προκαλέσει δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος επεσήμανε πως ο Αδόλφος Χίτλερ είχε «εβραϊκό αίμα».

Σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε χθες βράδυ στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι Rete 4, και απαντώντας σε ερώτηση για το «πώς είναι δυνατόν ο Ζελένσκι να κατηγορείται για ναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, από τη στιγμή που είναι εβραϊκής καταγωγής», ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας απάντησε:

«Αυτός (σ.σ. ο Ζελένσκι) προβάλλει ένα επιχείρημα: τι είδους ναζισμό μπορεί να έχουν αν είναι Εβραίος. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά και ο Χίτλερ είχε εβραϊκό αίμα. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Οι σοφοί Εβραίοι λένε ότι οι πιο ένθερμοι αντισημίτες είναι συνήθως Εβραίοι» δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Φρικτό ιστορικό λάθος»

​ Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, έκανε λόγο για «ασυγχώρητη» και «εξοργιστική» δήλωση αλλά και ένα «φρικτό ιστορικό λάθος».

«Οι Εβραίοι δεν έκαψαν τους εαυτούς τους στο Ολοκαύτωμα. Το χαμηλότερο επίπεδο ρατσισμού κατά των Εβραίων είναι να κατηγορείς τους ίδιους τους Εβραίους για αντισημιτισμό» είπε ο ίδιος.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η κυβέρνηση του Ισραήλ, κάλεσε σήμερα για εξηγήσεις των Ρώσο πρέσβη στη χώρα, ενώ ο πρόεδρος του «Μουσείου της Μνήμης» της Ιερουσαλήμ, Ντανί Νταγιάν, δήλωσε ότι «πρόκειται για ψευδείς, επικίνδυνες και παραληρηματικές δηλώσεις».

«Το ίδιο σοβαρό είναι να αποκαλείς τους Ουκρανούς, γενικά, και τον πρόεδρο Ζελένσκι, ειδικά, ναζί. Αυτό, μεταξύ άλλων, είναι πλήρης παραποίηση της Ιστορίας και σοβαρή προσβολή στα θύματα του ναζισμού» έγραψε ο Νταγιάν στο Twitter.

