Ουκρανία: «Είχαμε να δούμε καιρό τον ήλιο» - Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες αμάχων που διασώθηκαν από το Αζοφστάλ

Τις δραματικές στιγμές που βίωσαν στα υπόγεια της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, περιγράφουν άμαχοι που απομακρύνθηκαν από το σημείο, όπου και είχαν βρει καταφύγιο για να σωθούν εν μέσω των ρωσικών βομβαρδισμών.

«Φοβόμουν ότι το καταφύγιο δεν θα άντεχε. Φοβόμουν, ήταν τρομερό» ανέφερε 37χρονη, Natalia Usmanova, περιγράφοντας στο Reuters τα όσα βίωσε η ίδια με την οικογένειά της στο υπόγειο καταφύγιο.

«Όταν το καταφύγιο άρχισε να τρέμει, με έπιασε υστερία. Ο σύζυγός μου μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Ανησυχούσα τόσο πολύ ότι το καταφύγιο θα κατέρρεε», δήλωσε, μεταξύ άλλων, για να συμπληρώσει πως «δεν είδαμε τον ήλιο για τόσο καιρό». Παράλληλα, περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούν στα υπόγεια καταφύγια, όπου όπως είπε, δεν υπήρχε πολύ οξυγόνο, ενώ φόβος είχε κυριεύσει τους αμάχους που βρίσκονταν εκεί. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τρόμο που νιώσαμε» κατέληξε η Natalia Usmanova, η οποία ήταν μεταξύ των δεκάδων αμάχων που απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο στη Μαριούπολη, μία πόλη που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις εδώ και εβδομάδες.

Ο Ζελένσκι ελπίζει πως η εκκένωση θα συνεχιστεί σήμερα

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την Κυριακή ικανοποίηση για την απομάκρυνση των πρώτων αμάχων από τη χαλυβουργία Αζοφστάλ, στο λιμάνι της Μαριούπολης.

«Ελπίζω ότι αύριο (σ.σ. σήμερα Δευτέρα) θα εκπληρωθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνεχιστεί η εκκένωση των ανθρώπων από τη Μαριούπολη», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι στο χθεσινοβραδινό του διάγγελμα, προσθέτοντας πως το σχέδιο προβλέπει η επιχείρηση να ξαναρχίσει στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το παν για να απομακρύνουμε τους ανθρώπους μας από την Αζοφστάλ, γενικά από τη Μαριούπολη», πρόσθεσε.

«Η οργάνωση ανθρωπιστικών διαδρόμων είναι μία από διαστάσεις της συνεχιζόμενης διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Είναι πολύ περίπλοκη. Αλλά ανεξαρτήτως του πόσο δύσκολη ήταν, διασώθηκαν πάνω από 350.000 άνθρωποι από τις ζώνες των εχθροπραξιών».

