Ιταλία: Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών στο περιθώριο συνεδρίου για την υπογεννητικότητα

Επεισόδια σημειώθηκαν στη Ρώμη νωρίτερα σήμερα, στο περιθώειο ενός συνεδρίου για την υπογεννητικότητα, καθώς η Ιταλία αναζητά πολιτικές που θα αντιμετωπίσει τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και τη γήρανση του πληθυσμού της.

Η Ιταλία έχει εδώ και καιρό ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ γερνάει με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι άλλα κράτη μέλη, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ο πληθυσμός της χώρας των 59 εκατομμυρίων θα μπορούσε να μειωθεί κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο μέχρι το 2030. Οι επιπτώσεις της υπογεννητικότητας είναι ήδη αισθητές, με τη γήρανση του πληθυσμού να προκαλεί προβλήματα στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης της Ιταλίας.

Η αντιμετώπιση της πληθυσμιακής κρίσης αποτελεί μία από τις βασικές πολιτικές της κυβέρνησης και κορυφαία προτεραιότητα του ακροδεξιού κυβερνώντος κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι, υπό την ηγεσία της οποίας περιφέρειες της Ιταλίας έχουν περιορίσει την πρόσβαση στο χάπι της άμβλωσης.

Οι περίπου 250 φοιτητές και μαθητές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση αμφισβήτησαν, μεταξύ των άλλων, την πολιτική της κυβέρνησης Μελόνι σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δυο αστυνομικοί και τουλάχιστον μια νεαρή κοπέλα, η οποία φέρει τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της ιταλικής πρωτεύουσας.

