Ιταλία: Εκτροχιασμός εμπορικής αμαξοστοιχίας - Διακοπή δρομολογίων

Εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, στη Φλωρεντία της Ιταλίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, εκτροχιάστηκε βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας κοντά σε σταθμό της πόλης.

Αναφέρθηκαν υλικές ζημιές, αλλά δεν τραυματίστηκε κανείς, δήλωσε το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Κατά τον εκτροχιασμό, το βαγόνι προσέκρουσε σε στύλους με καλώδια που τροφοδοτούν τα τρένα με ηλεκτρικό ρεύμα.

Αυτό οδήγησε στην αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Φλωρεντίας και Μπολόνια, επηρεάζοντας τις συνδέσεις μεταξύ του βορρά και του νότου της χώρας.

Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια ακυρώνονται, ενώ αναμένεται να υπάρξουν καθυστερήσεις έως και δύο ή τρεις ώρες.

