Επισκευές σε έναν ταμιευτήρα στην Ιταλία αποκάλυψαν τα ερείπια ενός χωριού που βυθίστηκε πριν από δεκαετίες.

Η λίμνη Ρέσια, στο βόρειο τμήμα της χώρας, είναι ιδιαίτερα γνωστή για το καμπαναριό μίας εκκλησίας που αναδύεται μέσα από τα παγωμένα νερά της. Η εικόνα έχει αποτελέσει έμπνευση για ένα βιβλίο και μία σειρά στο Netflix. Με τη λίμνη να έχει προσωρινά στραγγίξει οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν τα τελευταία ίχνη του Curon, ενός χωριού εκατοντάδων κατοίνων που πλημμύρισε για τη δημιουργία μίας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης το 1950.

Η λίμνη, γνωστή στα γερμανικά και ως Reschensee, βρίσκεται σε αλπική περιοχή κοντά στα σύνορα της Ιταλίας με την Αυστρία και την Ελβετία.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκαλοπάτια και τοίχους, που τις τελευταίες δεκαετίες είναι στον πυθμένα της θάλασσας, κοντά στο αναγνωρίσιμο καμπαναριό του 14ου αιώνα.

Η Luisa Azzolini, που κατάγεται από την περιοχή ανέφερε πως «ένιωθε παράξενα» όταν περπατούσε ανάμεσα στα συντρίμμια του χωριού.

Curon come non si era mai vista!



Per motivi di manutenzione, hanno semi prosciugato il lago di Resia e sono riaffiorati i resti dell’antico paese ci Curon!❤️



Una strana sensazione camminare sulle macerie delle case...#curon #lagodiresia #reschensee #altoadige #südtirol pic.twitter.com/VtZGdSPHoU