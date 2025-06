Ισραηλινά πλήγματα στη Συρία – Ρουκέτες είχαν εκτοξευθεί νωρίτερα στα Υψίπεδα του Γκολάν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στην επαρχία Ντεράα στη Συρία, λίγες ώρες μετά την εκτόξευση δύο ρουκετών από συριακό έδαφος προς τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Εξωτερικών, τα πλήγματα προκάλεσαν «σημαντικές ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές». Η Δαμασκός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή, καταγγέλλοντας κατάφωρη παραβίαση της συριακής κυριαρχίας.

Η ένταση σημειώνεται στον απόηχο της πτώσης του καθεστώτος Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο και της ανόδου στην εξουσία του Αχμάντ αλ-Σαράα, πρώην ηγέτη ισλαμιστικής οργάνωσης και νυν μεταβατικού προέδρου της Συρίας.

Την ευθύνη για την εκτόξευση των ρουκετών ανέλαβε μια μέχρι πρότινος άγνωστη ομάδα που αυτοαποκαλείται Ταξιαρχίες Μοχάμεντ Ντεΐφ, μία αναφορά σε έναν πρώην στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς. Η οργάνωση δημοσίευσε βίντεο νυχτερινών εκρήξεων στον λογαριασμό της στο Telegram, χωρίς όμως να είναι δυνατόν να επαληθευτεί η αυθεντικότητα του υλικού.

⭕️A statement claiming responsibility for the attack on the Occupied Golan Heights by what has become known as the "Mohammed Deif Brigades" confirmed that future operations will be more intense.



In addition to a video clip broadcast by Al Jazeera of the attack on the Golan… pic.twitter.com/NytKUkPfRT