Ισράηλ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών για την επίθεση της Χαμάς

Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση της Χαμάς τον περασμένο Οκτώβριο, που οδήγησε στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγος Ααρών Χαλίβα παραιτήθηκε και θα εγκαταλείψει τη θέση του μόλις οριστεί ο διάδοχός του, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Χαλίβα είχε δηλώσει πέρυσι πως αποδέχεται την ευθύνη για τις αποτυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ.

