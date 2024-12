Το Ισραήλ κατεδαφίζει το βόρειο τμήμα της Γάζας και οχυρώνει στρατιωτικές θέσεις - Δορυφορικές εικόνες

Το Ισραήλ προχωρά σε μαζικές κατεδαφίσεις και ανέγερση στρατιωτικών οχυρώσεων σε κατοικημένες περιοχές του βόρειου τμήματος της Γάζας, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, επαληθευμένα βίντεο και μαρτυρίες.

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) δήλωσε ότι ξεκίνησε αεροπορική και χερσαία επίθεση στις 5 Οκτωβρίου στις βόρειες περιοχές της Γάζας, όπως η Τζαμπάλια, η Μπέιτ Λαχία και η Μπέιτ Χανούν, με στόχο την εξουδετέρωση των μαχητών της Χαμάς που είχαν ανασυγκροτηθεί εκεί. Η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί «όσο χρειαστεί», σύμφωνα με την IDF.

The footage shows the city of Jabaliya in the Gaza Strip after the Israeli ground operation. Almost 4,500 buildings were demolished. pic.twitter.com/u142DDV88x