Το Ισραήλ ανακαλεί τους πρεσβευτές του σε Ιρλανδία και Νορβηγία, μετά την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Την απόφασή του να δώσει εντολή για άμεση ανάκληση των πρεσβευτών του στη Νορβηγία και στην Ιρλανδία, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, μετά την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, από τις χώρες αυτές.

«Έχω δώσει εντολή για την άμεση ανάκληση των πρεσβευτών του Ισραήλ στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία, υπό το φως των αποφάσεων αυτών των χωρών να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος», ξεκινά η δήλωση του Κατς.

«Στέλνω ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία: το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους υπονομεύουν την κυριαρχία του και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του», συνεχίζει ο Κατς και κατόπιν επαναλαμβάνει τη θέση του Τελ Αβίβ πως μέσω της αναγνώρισης, τα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κράτη «επιβραβεύουν τη Χαμάς και τις τρομοκρατικές της πρακτικές»: «Η σημερινή απόφαση στέλνει ένα μήνυμα στους Παλαιστίνιους και στον κόσμο: Η τρομοκρατία αποδίδει. Αφού η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων από το Ολοκαύτωμα, μετά τη διάπραξη ειδεχθών σεξουαλικών εγκλημάτων που μαρτυρεί ο κόσμος, αυτές οι χώρες επέλεξαν να ανταμείψουν τη Χαμάς και το Ιράν αναγνωρίζοντας ένα παλαιστινιακό κράτος».

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries' decisions to recognize a Palestinian state.



