Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Αργεντινή: Προειδοποίηση για τσουνάμι - Εκκενώνονται περιοχές

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Παρασκευή.

Ο σεισμός καταγράφηκε στο Πέρασμα του Ντρέικ, στον θαλάσσιο χώρο νότια της Αργεντινής και της Χιλής, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), λόγω του σεισμού, ο οποίος εκδηλώθηκε μακριά από τις ακτές, λίγο πριν τις 9 το πρωί τοπική ώρα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η Χιλή εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι και λέει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εκκενώσουν την παράκτια περιοχή στο νότο της χώρας μετά από μεγάλο σεισμό.

Ήδη βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν ότι εκκενώνονται περιοχές όπως το Πορτ Ουίλιαμς και άλλες στην Παταγονία:

Evacuation to higher ground due to possible tsunami in Punta Arenas, Patagonia, Chile pic.twitter.com/2GXSzVio2O