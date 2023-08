Ισχυρές καταιγίδες και αμμοθύελλες σάρωσαν τα πάντα στο Ντουμπάι

Αμμοθύελλες και ισχυρές καταιγίδες έπληξαν περιοχές του Ντουμπάι και της Σάρτζα το Σάββατο.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο στο Ντουμπάι κατέγραψε πολύ δυνατή νεροποντή και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενώ παράλληλα την κατάσταση έκαναν ακόμη πιο δύσκολη ισχυρότατες αμμοθύελλες. Επίσης κατά τόπους οι βροχές συνοδεύτηκαν από χαλάζι, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αρχές.

Τα βίντεο που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου εμφανίζουν πρωτοφανείς εικόνες και πολλαπλές ζημιές σε κτίρια, δρόμους κλπ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Residents rushed over to save a UAE flag that fell during Saturday's storm



vid via @my_shutter_path#lovindubai pic.twitter.com/FCgnpP9xt7 — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) August 6, 2023

The storm impacted extensive regions in #Dubai & #Sharjah, resulting in uprooted trees and damage to cars, while shops also experienced minor harm.



pic.twitter.com/KLXZc1mzEJ — Rahil Mohammed - Pune  (@IMRahilMohammed) August 6, 2023

Heavy sand storm in the Dubai, UAE 🇦🇪



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/3Jvnhbe9Jg — Disaster News (@Top_Disaster) August 5, 2023

The terrifying winds storm in Sharjah of United Arab Emirates 🇦🇪 (05.08.2023)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/JxiGWlxTea — Disaster News (@Top_Disaster) August 6, 2023

Flood after heavy rains in Dubai, UAE 🇦🇪



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/RWSXG5SKEH — Disaster News (@Top_Disaster) August 5, 2023