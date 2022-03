Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο πριν τις διαπραγματεύσεις - «Ο πόλεμος θα έχει τελειώσει αρχές Μαΐου»

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα.

Σύμφωνα με αναφορές από το Ουκρανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ukrinform, ένα κτήριο κατοικιών έχει τυλιχθεί στις φλόγες.



Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα, μια στήλη καπνού υψώνεται στον ουρανό όχι μακριά από το σημείο όπου βρίσκεται - αν και ήταν ανήμπορος να φτάσει ως εκεί εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας που επιβάλλουν οι ουκρανικές αρχές ως τις 07:00.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες, ενώ παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.

Βομβαρδισμοί και στο Χάρκοβο



Η ρωσική αεροπορία βομβάρδισε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις αεροπορικές επιδρομές, φωτιά ξέσπασε σε κεντρική εμπορική περιοχή.

#Kharkiv was heavily shelled this night. It is the second most populous city in #Ukraine. pic.twitter.com/MUoj0xPI1z