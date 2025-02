Ιράν: Έκλεισαν σχολεία και υπηρεσίες λόγω ψύχους για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας

Μέτρα, λόγω του ψύχους στη χώρα, ανακοίνωσε το Ιράν.

Το Ιράν είναι κολοσσός σε ενεργειακό επίπεδο καθώς διαθέτει από τους μεγαλύτερους στον κόσμο πόρους σε αέριο και πετρέλαιο. Ωστόσο τους τελευταίους μήνες η χώρα έχει αναγκαστεί να επιβάλει περιορισμούς στην κατανάλωση ρεύματος καθώς και το αέριο και τα καύσιμα δεν επαρκούν για να τροφοδοτήσουν τους σταθμούς παραγωγής, κυρίως σε μια περίοδο ψύχους όταν η ζήτηση για ενέργεια καταγράφει άλμα λόγω των αυξημένων αναγκών για θέρμανση.

Η ιρανική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει σήμερα τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες στην Τεχεράνη και σε πάνω από 20 επαρχίες από τις 31 που έχει η χώρα. Στόχος να εξοικονομήσει ενέργεια λόγω του κύματος ψύχους, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Λόγω του ακραίου ψύχους, του πάγου, των χιονοπτώσεων και της ανάγκης να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, γραφεία και σχολεία έκλεισαν σε αρκετές επαρχίες», όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο Mehr.

Blizzard in Iran, people are looking for their cars.

pic.twitter.com/otU4fishss — Disasters Daily (@DisastersAndI) February 9, 2025

𝐈𝐫𝐚𝐧 𝐬𝐡𝐮𝐭𝐬 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥𝐬, 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐦𝐢𝐝 𝐜𝐨𝐥𝐝 𝐬𝐧𝐚𝐩



Despite having some of the world’s biggest oil and gas reserves, Iran has been facing power shortages as it struggles to supply enough fuel to its power plants, especially in… pic.twitter.com/bgJX2qlPp0 — Punch Newspapers (@MobilePunch) February 12, 2025

Εκτός της πρωτεύουσας Τεχεράνης, πάνω από 20 επαρχίες, μεταξύ των οποίων αυτής της Αλμπόρζ στα σύνορα, της Ισφαχάν και της Γιαζντ (κέντρο) καθώς επίσης του Κουρδιστάν και του Χαμαντάν (δυτικά), της Φαρς (νότια) και της Χορασάν Ραζαβί (βορειοδυτικά), έχουν επηρεαστεί από τα μέτρα αυτά. Χθες βράδυ σε πολλές συνοικίες στην Τεχεράνη σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που αποδόθηκε «στην παροχή αερίου σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας».

Οι θερμοκρασίες υποχώρησαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στους -19°C στη Χαμαντάν (δυτικά), η πόλη με το μεγαλύτερο ψύχος στη χώρα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν για σήμερα «έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε 13 επαρχίες, καθώς και χιονοπτώσεις σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο», κυρίως στο βόρειο μέρος της χώρας. Στα δυτικά, σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη, 60 χωριά που περικλείονται από τα όρη Ζάγκρος έχουν αποκλειστεί λόγω του χιονιού, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim που ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη η εναέρια μεταφορά βοήθειας.

A natural hot spring in Iran’s West Azerbaijan province is attracting tourists keen to escape cold winter temperatures in its warm water.



READ MORE: https://t.co/ljvjqgCyLF pic.twitter.com/JnfgDzmns3 — Rudaw English (@RudawEnglish) February 9, 2025

Nearly 2 meters of snow in the northern Gilan province ❄️#iran #snow pic.twitter.com/MTYHCA1qvc — Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) February 9, 2025

The Iranian government declared Wednesday a public holiday across government institutions and schools in the capital city Tehran and more than 20 of its 31 provinces amid a cold snap - Iranian media pic.twitter.com/xrjj8OVbJp — The New Region (@thenewregion) February 12, 2025

Η Tavanir, η εθνική εταιρία ενέργειας, διαβεβαίωσε ότι κάνει ό,τι χρειάζεται για τη λειτουργία των σταθμών της αλλά προειδοποίησε ότι η χώρα θα πρέπει να μειώσει κατά 10% την κατανάλωση αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna. Το Ιράν επικαλείται τακτικά τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τις ελλείψεις σε καύσιμα για να θέσει σε αναγκαστική αργία τους δημόσιους υπαλλήλους και να κλείσει τις δημόσιες υπηρεσίες. Στην Τεχεράνη και σε περίπου 20 επαρχίες, αντίστοιχα μέτρα είχαν ήδη ληφθεί το Σάββατο, εργάσιμη ημέρα στο Ιράν, για να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Με πληροφορίες από Αlarabiya News, Υnet News και ΑΠΕ-ΜΠΕ