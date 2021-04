ΗΠΑ: Τρία μικρά αδέλφια βρέθηκαν μαχαιρωμένα - Η μητέρα συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Τρία ανήλικα αδέλφια κάτω των 3 ετών βρέθηκαν θανάσιμα μαχαιρωμένα σε ένα διαμέρισμα στο Λος Άντζελες, με την μητέρα των παιδιών να συλλαμβάνεται, ύστερα από καταδίωξη, ως η μοναδική ύποπτη.

Η γιαγιά των παιδιών ήταν εκείνη που ειδοποίησε την αστυνομία όταν άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και βρήκε τα παιδιά νεκρά ενώ η μητέρα ήταν άφαντη. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε στην κλήση στις 9:30 το Σάββατο το πρωί (τοπική ώρα) και φτάνοντας στο οικοδομικό τετράγωνο κοντά στη λεωφόρο Ρεσέντα βρήκε τα ανήλικα νεκρά.

Today at about 9:30 AM, West Valley Patrol Officers responded to the 8000 block of Reseda Blvd for a radio call involving a possible death at one of the apartments. The officers went inside an apartment and discovered 3 children at scene.