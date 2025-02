ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις αεροδιαστημικής εταιρείας

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις μίας αεροδιαστημικής εταιρείας σε μία πόλη βόρεια της Φιλαδέλφεια, στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να κλείσουν τα σχολεία στην περιοχή και οι κάτοικοι να λάβουν εντολή να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις της SPS Technologies στην πόλη Jenkintown γύρω στις 9:30 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου (ξημερώματα Τρίτης ώρα Ελλάδος).

Το αστυνομικό τμήμα της κοινότητας Abington έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ότι μάρτυρες έκαναν λόγο για έκρηξη, ενώ φλόγες φαίνονταν μέσα στην αποθήκη. Το κτίριο εκκενώθηκε επιτυχώς και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

SPS Technologies Abington Township, Pennsylvania, Supplier for aerospace, fasteners, and fittings is burning to the ground #SPS pic.twitter.com/thUDSXUCEx — Culture War (@CultureWar2020) February 18, 2025

Η SPS Technologies είναι κατασκευαστής και παγκόσμιος προμηθευτής μιας σειράς αεροδιαστημικών εξαρτημάτων, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία.

BREAKING: Massive fire happening now at SPS Technologies in Jenkintown, PA. Just north of Philadelphia. Firefighters are on scene of a massive 4-alarm fire at the SPS Technologies building in Abington Township.



The company is a supplier for aerospace fasteners and fittings and… pic.twitter.com/yocOP6I2lj — Daniel Burbank  (@DanielBurbankTV) February 18, 2025

Στους κατοίκους της περιοχής δόθηκε εντολή να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω του καπνού και των σωματιδίων από τη φωτιά. Ειδικά συνεργεία έλεγξαν την ποιότητα του αέρα και συνέστησαν σε όλες τις επιχειρήσεις σε ακτίνα 1,6 χιλιομέτρου να παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας.

#PA

‘Firefighters are on scene of a massive 4-alarm fire at the SPS Technologies building in Abington Township.



The company is a supplier for aerospace fasteners and fittings and was founded in Jenkintown in 1903 as the Standard Pressed Steel Company.’



pic.twitter.com/aMsQPg2VUS — Shane B. Murphy (@shanermurph) February 18, 2025

Η Αρχή Μεταφορών της Νοτιοανατολικής Πενσιλβάνια προειδοποίησε ότι η υπηρεσία διακόπηκε σε τρεις περιφερειακές σιδηροδρομικές γραμμές λόγω της πυρκαγιάς, σημειώνοντας ότι είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις και σε άλλα τμήματα του συστήματος.

Authorities have issued a shelter-in-place order for Jenkintown, Pennsylvania after the massive fire at an SPS Technologies plant reignited.

The fire began last night but appeared contained earlier this morning

The plant manufactures metal equipment for the aerospace industry. pic.twitter.com/ZExJmnTYwp — FlashFeed (@FlashFeed365) February 18, 2025

Με πληροφορίες από Associated Press

