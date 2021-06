Αναστάτωση προκάλεσε επιβάτης πτήσης της Delta στις ΗΠΑ, όταν επιχείρησε να μπει στο πιλοτήριο, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση.

Το περιστατικό συνέβη σε πτήση από το Λος Άντζελες προς το Νάσβιλ, με 162 επιβάτες και 6μελές πλήρωμα. Το αεροπλάνο άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στην πόλη Αλμπουρκέρκη μετά το συμβάν, όπου συνελήφθη ο άνδρας που προκάλεσε την αναστάτωση.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι άλλοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος βοήθησαν να ακινητοποιηθεί ο «απείθαρχος» άνδρας και το Boeing 737 προσγειώθηκε με ασφάλεια. «Η αστυνομία και το FBI απομάκρυναν τον άνδρα, ο οποίος είναι υπό κράτηση», ανέφερε ακόμη η Delta, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.





Δεν δόθηκαν πληροφορίες για το αν ο επιβάτης ήταν οπλισμένος, αν βρισκόταν υπό την επήρεια των ουσιών ή για το τι μπορεί να προκάλεσε το ξέσπασμά του.





Στα social media δημοσιεύθηκαν βίντεο από άτομα που αναφέρουν ότι ταξίδευαν με την πτήση. Είναι από τη στιγμή που επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν ακινητοποιήσει τον άνδρα, στον διάδρομο του αεροσκάφους, ενώ εκείνος φωνάζει επανειλημμένα «Σταματήστε αυτό το αεροπλάνο».

This was our view from the 3rd row right after the @Delta attendants and passengers apprehended the person who attempted to get into the cockpit. He was screaming “Stop the plane.” pic.twitter.com/8CG7zNFpTq