ΗΠΑ: Έπιασαν σπάνιο μπλε αστακό και του χάρισαν τη ζωή - «1 στα 2 εκατομμύρια»

Ο Μάρκ Ραντ ψαρεύει εδώ και πάνω από 40 χρόνια και ο γιος του Λουκ δύο δεκαετίες, όμως, είναι η πρώτη φορά που πιάνουν κάτι τόσο υπέροχα σπάνιο.

Πατέρας και γιος ψάρεψαν στις 11 Αυγούστου στο Κάσκο Μπέι ανοιχτά του Μέιν έναν μπλε αστακό.

«Δεν έχουμε πιάσει ποτέ ξανά αστακό τέτοιου χρώματος ούτε καν δει. Δεν είναι κάτι που βλέπεις κάθε μέρα» ανέφερε ο Ραν σε τοπικό μέσο, προσθέτοντας πως όταν έδειξαν την εντυπωσιακή ψαριά τους στον έμπορό τους, δεν σταματούσε να τη φωτογραφίζει.

Πατέρας και γιος αποφάσισαν ασφαλώς να κρατήσουν τον εντυπωσιακό μπλε αστακό στο ενυδρείο του οικογενειακού τους εστιατορίου του Πόρτλαντ, Becky's Diner.

#ICYMI: A rare blue lobster caught near Peaks Island has a new home. (🎥: Luke Rand)



STORY: https://t.co/ItLnNR49Z2 pic.twitter.com/3R2besoSSj