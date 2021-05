Οι ΛΟΑΤΚΙ πολίτες θα προστατεύονται από τις διακρίσεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανακοίνωσε η διοίκηση Μπάιντεν, ακυρώνοντας μία ακόμη πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Χαβιέρ Μπεσέρα δήλωσε ότι αποκαθιστώνται οι προστασίες που προέβλεπε το λεγόμενο Obamacare, ενάντια στις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

«Ο φόβος για διακρίσεις μπορεί να οδηγήσει κάποια άτομα να αποφύγουν την περίθαλψη, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την υγεία», υπογράμμισε ο Μπεσέρα. «Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων, πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη, χωρίς διακρίσεις ή παρεμβάσεις», υπογράμμισε.

«Ο πρόεδρος σας στηρίζει»

Μετά την ανακοίνωση, ο Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε στους ΛΟΑΤΚΙ πολίτες, διαμηνύοντας τους ότι έχουν τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου.

«Κανένας δεν πρέπει να στερείται την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου. Για αυτό σήμερα ανακοινώσαμε νέες προστασίες κατά των διακρίσεων στην περίθαλψη», έγραψε ο Μπάιντεν στο Twitter.

«Προς κάθε Αμερικανό ΛΟΑΤΚΙ+, θέλω να ξέρετε ότι ο πρόεδρος στα στηρίζει», συμπλήρωσε στην ανάρτησή του.

No one should ever be denied access to health care because of their sexual orientation or gender identity. That’s why today, we announced new protections from health care discrimination.



To every LGBTQ+ American out there, I want you to know: the President has your back.