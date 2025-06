Ινδονησία: Βραζιλιάνα έπεσε σε ηφαίστειο ενώ έκανε πεζοπορία

Μια Βραζιλιάνα τουρίστρια στην Ινδονησία έπεσε ενώ έκανε πεζοπορία κοντά στον κρατήρα του Όρους Ριντζάνι, ενός ενεργού ηφαιστείου.

Τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης και η οικογένεια της γυναίκας την αναγνώρισαν ως την 26χρονη Τζουλιάνα Μαρίνς, η οποία έκανε πεζοπορία με μια ομάδα όταν εξαφανίστηκε γύρω στις 06:30 τοπική ώρα το Σάββατο.

Οι βραζιλιάνικες αρχές δήλωσαν ότι έπεσε από «έναν γκρεμό που περιβάλλει το μονοπάτι δίπλα στον κρατήρα του ηφαιστείου».

Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής λόγω του εδάφους και του ομιχλώδους καιρού, σύμφωνα με τις ινδονησιακές αρχές.

Οι αρχές του πάρκου Όρους Ριντζάνι δήλωσαν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι διασώστες το Σάββατο άκουσαν τις κραυγές της Μαρίνς για βοήθεια. «Εκείνη τη στιγμή ήταν ασφαλής, αν και φαινόταν να είναι σε κατάσταση σοκ», είπαν.

Υλικό από drone και άλλα βίντεο πεζοπόρων- από το Σάββατο- που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και μεταδίδονται από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν την 26χρονη τουρίστρια να είναι ζωντανή. Την είδαν να κάθεται και να κινείται, πολύ κάτω από ένα μονοπάτι πεζοπορίας.

Brazilian Tourist Still Missing on Mount Rinjani, indonesia.



This video shows the steep location where Juliana Marins is believed to be, though it’s unclear whether this is where she initially fell or where she is now, following recent updates. The terrain is extremely steep and… https://t.co/zkin4pCIPu pic.twitter.com/6lxFXi02s3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 23, 2025

Αργότερα όμως, την ίδια μέρα, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να τη βρουν όταν κατέβηκαν 300 μέτρα (984 πόδια) στο σημείο που πίστευαν ότι βρισκόταν, ούτε απάντησε όταν την φώναξαν.

Μέχρι το πρωί της Κυριακής, βίντεο από drone έδειχνε ότι δεν βρισκόταν πλέον στην τοποθεσία της, δήλωσαν οι αρχές του πάρκου, οι οποίες πρόσθεσαν ότι η πυκνή ομίχλη είχε εμποδίσει τις προσπάθειες διάσωσης και είχε επηρεάσει τη χρήση ενός θερμικού drone.

Τη Δευτέρα, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν ξανά την 26χρονη, η οποία φαινόταν να είχε πέσει ακόμη περισσότερο.

Οι διασώστες είχαν «προχωρήσει μόλις 250 μέτρα κάτω, τους είχαν απομείνει 350 μέτρα για να φτάσουν στην Τζουλιάνα αλλά υποχώρησαν», ανέφερε η οικογένεια στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η οικογένεια ισχυρίστηκε επίσης, ότι το πάρκο παραμένει ανοιχτό και ότι οι τουρίστες εξακολουθούν να κάνουν πεζοπορία στην ίδια διαδρομή «ενώ η Τζουλιάνα ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ! Δεν γνωρίζουμε την κατάσταση της υγείας της! Δεν έχει ακόμα νερό, φαγητό ή ζεστά ρούχα για τρεις ημέρες!».

Ο Σατιαουάν Πουντιατμόκο, αξιωματούχος του υπουργείου Δασών της Ινδονησίας, δήλωσε στο BBC τη Δευτέρα ότι η διαδρομή δεν έκλεισε αφού οι αξιωματούχοι αξιολόγησαν ότι «δεν θα διατάρασσε τη διαδικασία εκκένωσης».

«Οι πεζοπόροι ενημερώθηκαν και τους δόθηκε εντολή να μην πλησιάσουν το σημείο εκκένωσης», είπε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι είχαν κάνει κρατήσεις online και είχαν ταξιδέψει μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στο Όρος Ριντζάνι.

«Το κλείσιμο της ανάβασης θα μπορούσε να προκαλέσει χάος για αυτούς», τόνισε.

🚨 Brazilian tourist missing on Mount Rinjani since Friday has not been rescued yet... You can hear her cries in the second video.🔊



Juliana Marins, a 26-year-old Brazilian, has been missing on Indonesia’s Mount Rinjani since Friday after falling 300 meters. Rescue teams first… pic.twitter.com/7GdFzg3opL — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 23, 2025

Την Τρίτη, η οικογένεια της Μαρίνς έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επιχείρηση διάσωσης για αυτήν έχει ξαναρχίσει.

Σε δηλώσεις στο βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο Globo, δύο μέλη της ομάδας της Μαρίνς περιέγραψαν την πεζοπορία ως δύσκολη.

Ένας είπε ότι η ανάβαση ήταν «πολύ δύσκολη» και «έκανε τόσο κρύο, ήταν πραγματικά, πραγματικά δύσκολο».

Ένας άλλος είπε ότι τη στιγμή του ατυχήματος η Μαρίνς βρισκόταν στο πίσω μέρος της ομάδας που έκανε πεζοπορία με τον οδηγό τους. «Ήταν πολύ νωρίς, πριν την ανατολή του ηλίου, με συνθήκες κακής ορατότητας, με μόνο ένα απλό φανάρι να φωτίζει το έδαφος, το οποίο ήταν δύσκολο και ολισθηρό», είπε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ήταν σε επαφή με την ινδονησιακή κυβέρνηση και είχε στείλει δύο υπαλλήλους της πρεσβείας για να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες διάσωσης.

🚨 HIKER TRAPPED IN ACTIVE VOLCANO CRATER – MASSIVE RESCUE UNDERWAY



26-year-old Brazilian hiker Juliana Marins fell nearly 1,000 ft into a cliffside near the crater of Mount Rinjani, Indonesia.



She’s alive but trapped on a narrow ledge.

Drones spotted movement and screams have… pic.twitter.com/CaNIHVQWor — Kristy Tallman (@KristyTallman) June 23, 2025

Ο Σατιαουάν, ο αξιωματούχος της δασικής υπηρεσίας, δήλωσε επίσης, τη Δευτέρα ότι οι πεζοπόροι θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλειά τους κατά την πεζοπορία.

Το 2022, ένας Πορτογάλος πέθανε αφού έπεσε από έναν γκρεμό στην κορυφή του Όρους Ριντζάνι. Τον Μάιο του 2025, ένας Μαλαισιανός πεζοπόρος πέθανε μετά από πτώση ενώ σκαρφάλωνε στο ηφαίστειο.

Με ύψος άνω των 3.700 μέτρων, το Όρος Ριντζάνι είναι το δεύτερο ψηλότερο ηφαίστειο της Ινδονησίας και ένα δημοφιλές σημείο πεζοπορίας για τους τουρίστες.

Με πληροφορίες από BBC και Independent