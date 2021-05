Ένα ζευγάρι στην Ινδία κατηγορείται ότι ναύλωσε ένα αεροπλάνο και πραγματοποίησε στον αέρα γαμήλια τελετή, με 160 καλεσμένους, σε μία προσπάθεια να αποφύγει τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται το ζευγάρι σε ένα γεμάτο από κόσμο αεροσκάφος. Η πολιτεία Ταμίλ Ναντού από όπου το αεροσκάφος φημολογείται ότι απογειώθηκε επέβαλε πρόσφατα αυστηρότερους κανονισμούς και περιορίζει σε πενήντα τους καλεσμένους στους γάμους.

Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτική Αεροπορίας δήλωσε στους Times of India πως το προσωπικό της πτήσης της SpiceJet απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του. Εκπρόσωπος της SpiceJet δήλωσε στην Indian Express πως η πτήση του Boeing 737, από το Μαντουράι στην Μπανγκαλόρ, κλείστηκε από έναν ταξιδιωτικό πράκτορα για ένα ταξίδι μετά από γάμο.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο πελάτης «ενημερώθηκε ξεκάθαρα για τις κατευθυντήριες γραμμές για τον κορωνοϊό που ακολουθούνται και του απαγορεύτηκε η άδεια για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας στο αεροσκάφος».

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n