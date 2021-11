Ένα βρέφος μόλις πέντε ημερών που βρέθηκε σε φρεάτιο όπου είχε εγκαταλειφθεί για να πεθάνει, αναρρώνει σε νοσοκομείο της Μουμπάι (πρώην Βομβάης) στην Ινδία.



Οι γιατροί στο νοσοκομείο Rajawadi ανέφεραν στο BBC πως το κοριτσάκι «είναι καλά» και η υγεία του παρακολουθείται στενά.



Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κάτοικοι βρήκαν το μωρό όταν μερικές γάτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο του δρόμου που βρισκόταν το βρέφος, νιαουρίζοντας και κάνοντας σαματά.



Οι αρχές της πόλης διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το παιδί εκεί και την ταυτότητα των γονιών του.



Το μωρό διέσωσε αστυνομική ομάδα γυναικών οι οποίες το βρήκαν μέσα στο φρεάτιο, βουτηγμένο στο νερό της αποχεύτευσης και ντυμένο με ένα λεπτό πουκαμισάκι, να σπαράσσει στο κλάμα.

Pantnagar P.stn received a call from a good samaritan that a baby, wrapped in cloth, was dumped in a drain. He was alerted when the neighbourhood cats created a ruckus. the baby was rushed to Rajawadi by the Nirbhaya Squad of Pantnagar P.Stn & is now safe & recovering. pic.twitter.com/nEGSDCD6wz