Ίλον Μασκ: Η αντίδρασή του μετά την στήριξη της Τέιλορ Σουίφτ στην Κάμαλα Χάρις - «Θα σου δώσω ένα παιδί»

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τέιλορ Σουίφτ και τη στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ, ο Ίλον Μασκ, μεγάλος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, δεν άργησε να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Το βράδυ της Τρίτης και μετά το τέλος του ντιμπέιτ της Κάμαλα Χάρις με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Τέιλορ Σουίφτ δήλωσε ότι «θα ψηφίσω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Ουόλς στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ψηφίζω την @kamalaharris επειδή αγωνίζεται για τα δικαιώματα και τις αιτίες που πιστεύω ότι χρειάζονται έναν πολεμιστή για να τις υπερασπιστεί», υπογράφοντας ως «Childless Cat Lady».

Σε δική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Ίλον Μασκ της απάντησε δημόσια το πρωί της Τετάρτης, γράφοντας «Ωραία Τέιλορ ... κέρδισες ... θα σου δώσω ένα παιδί και θα φυλάω τις γάτες σου με τη ζωή μου».

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life