Η τελευταία συναυλία του Φιλ Κόλινς: Τραγούδησε καθιστός και αποχαιρέτισε για πάντα το κοινό

Ο Φιλ Κόλινς έδωσε χθες στο Λονδίνο την τελευταία συναυλία της ζωής του, εν μέσω των συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας του.

Ο 71χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε στην σκηνή του 02, παρέα με τους Mike Rutherford και Tony Banks των Genesis το βράδυ του Σαββάτου, τραγουδώντας καθιστός σε μια καρέκλα και φωνάζοντας στο πλήθος: «Μετά το αποψινό, θα πρέπει όλοι να βρούμε πραγματικές δουλειές».

