ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η στιγμή που η Lola Young καταρρέει επάνω στη σκηνή - «Είμαι εντάξει τώρα»

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της live εμφάνισής της εκμυστηρεύτηκε στο κοινό πως «πέρασε δύο δύσκολες ημέρες»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η στιγμή που η Lola Young καταρρέει επάνω στη σκηνή - «Είμαι εντάξει τώρα» Facebook Twitter
0

Η Lola Young δήλωσε ότι «είναι καλά» αφού κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 24χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια φαίνεται να αρχίζει να χάνει την ισορροπία της πριν αφήσει το μικρόφωνό της και πέσει προς τα πίσω ενώ τραγουδά στο All Things Go Festival στο Forest Hills Stadium το Σάββατο.

Μετά την εμφάνιση, η Young έγραψε στο Instagram: «Γεια σας, για όποιον είδε την εμφάνισή μου στο All Things Go σήμερα, τώρα είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για όλη σας την υποστήριξη, Lola.»

@stanstoks Big thanks to Lola for flying me out to her show as her plus one. Sorry that you fainted and that licensing @StansToks #LolaYoung #faints #lolayoungfainting #stanblade ♬ original sound - S T A N B L A D E

Η Young κατέρρευσε ενώ τραγουδούσε το Conceited από το δεύτερο άλμπουμ της This Wasn’t Meant For You Anyway, και μεταφέρθηκε εκτός σκηνής από το ιατρικό προσωπικό, ενώ τα μέλη του κοινού χειροκροτούσαν σε ένδειξη στήριξης.

Νωρίτερα στην εμφάνιση, η Young είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι πέρασε «δύο δύσκολες μέρες», προσθέτοντας: «Μερικές φορές η ζωή μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, αλλά ξέρετε κάτι; Σήμερα ξύπνησα, πήρα την απόφαση να έρθω εδώ και ήθελα να είμαι ψύχραιμη… και μερικές φορές η ζωή σου πετάει λεμόνια, και πρέπει απλώς να φτιάξεις λεμονάδα.»

Η ράπερ Doechii εμφανίστηκε μετά τη Young, και ζήτησε από το κοινό να φωνάξει «σε αγαπάμε, Lola».

Η Doechii δήλωσε: «Είναι μια απίστευτα ταλαντούχα καλλιτέχνης, και απόψε δεν ένιωθε καλά. Είμαι τόσο χαρούμενη που ήσασταν εκεί για να τη στηρίξετε και να την κρατήσετε όρθια. Ας της ευχηθούμε το καλύτερο».

Η Young είχε ακυρώσει εμφάνιση στο Prudential Center στο New Jersey την Παρασκευή. Κυκλοφόρησε τον τρίτο δίσκο της, I’m Only F**king Myself, αυτόν τον μήνα, και έγινε γνωστή με το single της Messy το 2024.

Η Young έχει τρία singles που μπήκαν στο UK Top 40, ένα άλμπουμ στο UK Top 10, και κέρδισε το βραβείο ανερχόμενου αστέρα Ivor Novello νωρίτερα φέτος, έχοντας επίσης προταθεί για καλύτερο άλμπουμ για το This Wasn’t Meant For You Anyway και για καλύτερο τραγούδι.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ

Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ για επίσημη αντίθεση στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, καθώς η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει τον έλεγχό της και να αποδυναμώσει την αμερικανική δέσμευση
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Διεθνή / Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι διαφαίνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, στη βάση σχεδίου 21 σημείων που παρουσίασε σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
LIFO NEWSROOM
Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της δολοφονίας στην εκκλησία Μορμόνων

Διεθνή / Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στην εκκλησία Μορμόνων

Ο φερόμενος ως δράστης που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, προτού βάλει φωτιά στην εκκλησία, έχει ταυτοποιηθεί ως ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ που υπηρέτησε στο Ιράκ
LIFO NEWSROOM
Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Διεθνή / Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Αν το Κογκρέσο αποτύχει να εγκρίνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται για ένα shutdown που θα αντικατοπτρίζει την καθαρότερη και πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του οράματος του προέδρου Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θα συναντήσει έναν πολύ διαφορετικό Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο

Διεθνή / Ο Τραμπ θα συναντήσει έναν πολύ διαφορετικό Νετανιάχου σήμερα στον Λευκό Οίκο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντά τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με φόντο τον πιο μακροχρόνιο πόλεμο στην ιστορία του Ισραήλ - Από προσεκτικός ηγέτης μετατράπηκε σε «τζογαδόρο» της Μέσης Ανατολής – αλλά η Ιστορία και οι σύμμαχοί του ίσως τον προδώσουν
LIFO NEWSROOM
La Luz del Mundo: Σκάνδαλο για την εκκλησία με τους 5 εκατ. πιστούς - Βιασμοί παιδιών και trafficking

Διεθνή / La Luz del Mundo: Σκάνδαλο για την εκκλησία με τους 5 εκατ. πιστούς - Βιασμοί παιδιών και trafficking

Η εκκλησία La Luz del Mundo, με 5 εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως, συγκλονίζεται από κατηγορίες για συστηματική κακοποίηση ανηλίκων - Ο ηγέτης Ναασόν Χοακίν Γκαρσία και η μητέρα του Εύα αντιμετωπίζουν ισόβια ποινή για sex trafficking και εγκλήματα φρίκης
LIFO NEWSROOM
«Στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα»: Τραμπ — Νετανιάχου σε τετ α τετ που μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της Γάζας

Διεθνή / «Στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα»: Τραμπ - Νετανιάχου σε τετ α τετ που ίσως αλλάξει τη μοίρα της Γάζας

Στην προκλητική ομιλία του στον ΟΗΕ την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δεν αναφέρθηκε στο σχέδιο των 21 σημείων και επέμεινε ότι το Ισραήλ θα «ολοκληρώσει το έργο» έναντι της Χαμάς
LIFO NEWSROOM
 
 