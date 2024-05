Η Σιλιάνοφσκα συναντήθηκε με τον Πάπα και τον ευχαρίστησε «εκ μέρους όλων των πολιτών της Μακεδονίας»

Οι προκλήσεις της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα προς την Ελλάδα, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά σε «Μακεδονία» και μάλιστα σε συνάντηση με τον πάπα, εξακολουθώντας να μην εφαρμόζει στην πράξη τη «Συμφωνία των Πρεσπών».

Η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιανόφσκα συναντήθηκε σήμερα με τον ποντίφικα στο Βατικανό και σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» αναφέρει ότι ευχαρίστησε τον Πάπα Φραγκίσκο εκ μέρους όλων των Μακεδόνων πολιτών για τη σταθερή υποστήριξή του στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

«Ήταν τιμή μου να γνωρίσω τον Ποντίφικα σήμερα. Ευχαρίστησα την Αγιότητά του για την αποφασιστικότητά του να επιδιώκει την ειρήνη στον κόσμο και να υπερασπίζεται τους φτωχούς του κόσμου. Εκ μέρους όλων των πολιτών της Μακεδονίας τον ευχαρίστησα για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων» αναφέρει χαρκατηριστικά η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας.

Δείτε την ανάρτησή της Σιλιανόφσκα

It was an honor to meet @Pontifex today. I thanked His Holiness for his determination pursuing peace in the world and advocating for the world's poor. On behalf of all Macedonian citizens I thanked him for the support for the European integration of the Western Balkans. 🇲🇰 🇻🇦 pic.twitter.com/8TXHqvIodn