Η σειρά The Last of Us «ανέστησε» το Long Long Time της Λίντα Ρόνσταντ - Κατά 4.900% εκτινάχθηκαν τα stream στο Spotify

Το κομμάτι της Linda Ronstadt «Long Long Time» έχει εκτοξευτεί στα streaming charts, μετά το τελευταίο επεισόδιο της σειράς του HBO «The Last of Us».

Μετά το επεισόδιο, το τραγούδι του 1970 είδε τα stream του να εκτινάσσονται κατά 4900% στο Spotify.

