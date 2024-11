Η Ρωσία εξαπολύει «μαζική» επίθεση με πυραύλους και drones στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Η Ουκρανία βίωσε την πιο εκτεταμένη συντονισμένη επίθεση από τη Ρωσία από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με στόχο κυρίως την ενεργειακή της υποδομή, σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων.

Ρωσικά πλήγματα στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ προκάλεσαν τον θάνατο δύο εργαζομένων και τον τραυματισμό άλλων τριών, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων. «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο X (πρώην Twitter).

⚡️ Two were killed, and six others sustained injuries, including two children, as a result of Russian attack on Mykolaiv this morning, according to the State Emergency Service. 📷: SESU pic.twitter.com/AtES3kDSTA

Παράλληλα, ρωσικά drone έπληξαν την πόλη, προκαλώντας τον θάνατο δύο γυναικών και τον τραυματισμό έξι ατόμων, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Βιτάλι Κιμ, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε «πολλαπλά κύματα» και προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, οχήματα, εμπορικό κέντρο και υποδομές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνδυασμένη επίθεση με στόχο την ενεργειακή υποδομή της χώρας. Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας κατέστρεψαν περισσότερους από 140 στόχους, αλλά σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος.

Another year and the picture before winter remains the same - massive attacks by Russian bastards on energy infrastructure across Ukraine. About 120 missiles and 90 drones just last night 😵‍💫 .....

The video shows the city of Mykolaiv, which survived the night. Civilian… pic.twitter.com/gHjIvb7ajI