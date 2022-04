Τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα διπλασιάστηκαν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος

Η Ρωσία σχεδόν διπλασίασε τα έσοδά της από την πώληση ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ τους δύο μήνες του πολέμου στην Ουκρανία, επωφελούμενη από την εκτίναξη των τιμών, παρότι οι ποσότητες έχουν μειωθεί.

Η Μόσχα έχει βγάλει περίπου 62 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα από τη στιγμή που ξεκίνησε η εισβολή, σύμφωνα με ανάλυση των κινήσεων πλοίων και φορτίων, από το Centre for Research on Energy and Clean Air.

Για την ΕΕ οι εισαγωγές ήταν περίπου 44 δισεκατομμύρια ευρώ τους προηγούμενους δύο μήνες, σε σύγκριση με περίπου 140 δισεκατομμύρια για όλη την περσινή χρονιά, ή περίπου 12 δισ. τον μήνα.

Παρότι οι εξαγωγές της Ρωσίας έχουν μειωθεί εξαιτίας του πολέμου και των κυρώσεων, η κυριαρχία της χώρας ως πηγή φυσικού αερίου σημαίνει ότι η διακοπή των προμηθειών μόνο αύξησε τις τιμές, που ήταν ήδη υψηλές. Οι αποστολές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία σε ξένα λιμάνια έπεσαν κατά 30% τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Απριλίου, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο- πριν από την εισβολή- σύμφωνα με τα στοιχεία του think tank.

Όμως, οι υψηλές τιμές που μπορεί να απαιτήσει τώρα η Ρωσία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σημαίνουν ότι τα έσοδά της, που εισρέουν σχεδόν απευθείας στα ταμεία της ρωσικής κυβέρνησης μέσω των κρατικών εταιρειών, έχουν αυξηθεί παρά τις κυρώσεις και τους περιορισμούς στις εξαγωγές. Η Ρωσία ουσιαστικά έχει πιάσει την ΕΕ σε μια παγίδα όπου περαιτέρω περιορισμοί θα αυξήσουν κι άλλο τις τιμές, προστατεύοντας τα έσοδά της παρά τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, επισημαίνει ο Guardian.

Τα χρήματα αυτά έχουν υποστηρίξει την πολεμική προσπάθεια του Πούτιν και ο μόνος τρόπος να πληγεί η «πολεμική μηχανή» είναι η γρήγορη απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε ο Λάουρι Μιλιβίρτα, επικεφαλής αναλυτής του CREA.

«Οι εξαγωγές ορυκτών καυσίμων είναι βασικός παράγοντας για το καθεστώς του Πούτιν και πολλά άλλα αδίστακτα κράτη. Οι συνεχιζόμενες εισαγωγές ενέργειας είναι τα μεγάλα κενά στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Όποιος αγοράζει αυτά τα καύσιμα είναι συνένοχος στις φριχτές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που διαπράττει ο ρωσικός στρατός», τόνισε.

Η Γερμανία στην κορυφή

Η Γερμανία ήταν η χώρα με τις περισσότερες εισαγωγές τους τελευταίους δύο μήνες, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις της κυβέρνησης ότι η διακοπή της εξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί προτεραιότητα.

Το Βερολίνο πλήρωσε περίπου 9 δισεκατομμύρια για εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία αυτή την περίοδο. Η Ιταλία και η Ολλανδία επίσης ήταν μεγάλοι εισαγωγείς, με περίπου 6,8 δισ. και 5,6 δισ. αντίστοιχα, αλλά επειδή αυτές οι χώρες έχουν μεγάλα λιμάνια- όπου φτάνουν προϊόντα για διύλιση και χρήση στη χημική βιομηχανία όπως και για εγχώρια κατανάλωση- πολλές από αυτές τις εισαγωγές πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν αλλού.

«Δύο μήνες μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, η Γερμανία ακόμη χρηματοδοτεί το ρωσικό πολεμικό ταμείο με 4,5 δισεκατομμύρια τον μήνα. Το Βερολίνο είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικών ορυκτών καυσίμων», δήλωσε η Μπέρνις Λι, ερευνήτρια στο βρετανικό think tank Chatham House.

«Ο κόσμος περιμένει από τη Γερμανία να επιδείξει δύναμη και αποφασιστικότητα απέναντι στη Ρωσία, αλλά αντί για αυτό χρηματοδοτούν τον πόλεμο και μπλοκάρουν την επιβολή ενός ευρωπαϊκού εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο», συμπλήρωσε.