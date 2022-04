Η πρώτη τροπική καταιγίδα του 2022 στην Ασία ονομάζεται «Malakas»

Η πρώτη τροπική καταιγίδα του 2022 στην Ασία φέρει την ονομασία «Malakas» και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ανατολικά των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, η τροπική καταιγίδα ενδέχεται να επηρεάσει την Ταϊβάν, την Κορεατική Χερσόνησο και την Ιαπωνία.

New satellite view of Tropical Storm #Malakas in the western Pacific. Expected to strengthen into a typhoon in a few days. #台風1号 pic.twitter.com/hoIm7F6uwX

#Malakas is the first named tropical storm of the northern hemisphere season. It is forecast to reach typhoon strength, but remain to the east of the Philippines as it moves northwards. pic.twitter.com/Edzbt9ZTrT